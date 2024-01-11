Мобилизация в Украине – Подоляк сказал, что украинцам нужно дать ответы на сложные вопросы

Михаил Подоляк. Фото: скриншот

В Офисе Президента Украины считают, что украинцам нужно дать ответы на сложные вопросы, чтобы они становились на защиту своей страны и не боялись мобилизации.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире программы "Панюта. Підсумки".

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"Мы должны понять эмоционально, никто в XXI веке, столетии, когда есть много возможностей: путешествовать по миру, строить карьеры, учиться где угодно и в это время тебе нужно находиться в 1914 году в окопе. С пониманием того, что это может быть концом всего — мечты и т.д. Очень трудно перестроиться" , — отметил Подоляк.

По его словам, эта дискуссия сложна только в Украине. Для россиян все просто.

"Они и так живут в 1914 году. Для России, которая приходит убивать на территорию Украины, это наоборот окно в мир. Люди в РФ, когда к нам заходят, они понимают, что это мир, которого они не видели и реализуют свою мечту увидеть мир, ограбить его, изнасиловать и вернуть свою нищету", — добавил советник ОП.

Ранее психолог Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик рассказала, что побуждает украинских мужчин скрываться от мобилизации .

Напомним, мы писали, как мужчины пытаются сбежать из Украины с помощью липовых справок и псевдоволонтерства.

Также мы информировали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.