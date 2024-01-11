Стало известно, будут ли в Польше депортировать военнообязанных украинцев
Депортировать украинцев, на родине подлежащих мобилизации, противозаконно. Так считают в польском Сейме. Поэтому в соседней стране не будут выдворять военнообязанных украинцев.
Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Павел Коваль.
Что будут делать в Польше с военнообязанными украинцами
Тм готовы создать условия для того, чтобы такие люди сами вернулись в Украину.
"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться (...) вернулись в Украину. То есть нужно позаботиться, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях проходила проверка, могут ли люди (...) быть мобилизованными в Украине", — сказал Коваль.
Если ответ положительный, то таким украинцам, говорит политик, могут просто отказать в приеме на работу, а также в продлении статуса временной защиты и выплате пособия.
"Естественно, что человек без работы, без денег и на нелегальном положении долго в стране не продержится", — добавил он.
Напомним, психолог Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик рассказала, что побуждает украинских мужчин скрываться от мобилизации .
Ранее мы информировали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.
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