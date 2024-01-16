Естонський депутат закликав повернути українських чоловіків додому для допомоги у війні

Естонський депутат Яак Мадісон. Фото: wikipedia

Естонський депутат Яак Мадісон у Європарламенті закликав допомогти Україні з чоловіками, які втекли з держави. Він наголосив на важливості поверненні чоловіків з Європейського Союзу для мобілізації та наданні Україні нового пакета військової допомоги.

Про це у Європарламенті повідомив Яак Мадісон.

Читайте також:

Депутат з Естонії закликав допомогти Україні з чоловіками, які втекли від мобілізації в ЄС

Під час свого виступу з трибуни Європарламенту депутат зауважив, що в ЄС наразі перебуває близько 800 тисяч українських чоловіків. Після тверджень Зеленського про те, що в Україні не вистачає людей для проведення бойових дій, Мадісон переконаний, що українці чоловічої статі мають повернутися додому, щоб допомогти своїй країні.

"Зеленський заявив дуже ясно, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі є близько 800 000 чоловіків, які порушили закон України і тікали з країни як труси. І ми маємо допомогти Україні з цими чоловіками, а також зі зброєю, щоб вони не загинули в Україні, а боролися та перемогли у цій війні", — наголосив Мадісон.

Нагадаємо, депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно. Так вважають у польському Сеймі. Тому у сусідній країні не будуть депортувати військовозобов'язаних українців.

Додамо, військовий заявив, що в Україні протягом наступних трьох років повинна змінитися система підготовки громадян до бойових дій. Потрібно налаштувати таку мобілізацію, щоб всі повнолітні чоловіки та жінки з гарним станом здоров'я ставали військовозобов'язаними.