Украина и Россия хотят договориться прекратить взаимные удары по энергетическим объектам стран

Ремонт высоковольтной линии. Иллюстративное фото: Новини.Live

Украина и Россия ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Речь может идти о прекращении ударов Украины по нефтебазам или энергетике, а со стороны РФ — по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом пишет Financinal Times.

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Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили американским журналистам, что Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, но все изменилось после захвата ВСУ части Курской области.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном перезапуске чего-либо", — сказал дипломат, ознакомленный с переговорами. "Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — добавил он.

По словам высокопоставленного украинского чиновника на основе анонимности, Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга за последние недели в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.

И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосеть и российские нефтеперерабатывающие мощности в обоюдных интересах. Но Путин вряд ли согласится на соглашение, пока русские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, отмечает издание.

Напомним, россияне нанесли удары по энергетическим объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе Сумщины.

Кроме того, в результате удара по Херсону погибли два человека, повреждения гражданских объектов.