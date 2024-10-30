Україна та Росія хочуть домовитись припинити взаємні удари по енергетичних об'єктах країн

Ремонт високовольтної лінії. Ілюстративне фото: Новини.Live

Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Мова може йти про припинення ударів України по нафтобазах чи енергетиці, а з боку РФ — по енергетичній інфраструктурі України.

Про це пише Financinal Times.

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Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили американських журналістів видання, що Київ прагнув відновити переговори за посередництва Катару, але все змінилось після захоплення ВСУ частини Курської області.

"Існують дуже ранні розмови про потенційний перезапуск чогось", — сказав дипломат, ознайомлений з переговорами. "Зараз йдуть розмови про енергетичні об’єкти", — додав він.

За словами високопоставленого українського чиновника на основі анонімності, Москва та Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного за останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.

І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергомережу та російські нафтопереробні потужності є в обопільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, доки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, зазначає видання.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури у Конотопському районі Сумщини.

Крім того, внаслідок удару по Херсону загинули дві людини, є пошкодження цивільних об'єктів.