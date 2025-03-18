Курская область — эксперт высказался об окружении ВСУ

Украинский военный в Курской области. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что информация об окружении Вооруженных сил Украины в Курской области — "полная чушь". Если бы это действительно было так, россияне перерезали бы дороги, а этого не произошло.

Об этом Василий Пехньо рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Украинские военные в Курской области

По словам эксперта, враг действительно контролирует участки этого направления с помощью дронов и артиллерии, но общая ситуация на фронте остается стабильной. Мол, оккупанты не смогли создать оперативное окружение — их позиции остаются теми же, что и три недели назад.

"Сейчас самое главное — это контроль над высотами, которые есть у наших войск в двух локациях. Первая локация — это на Сумщине, населенный пункт Юнаковка. Второй район — это сосредоточение на территории Курской области в районе населенного пункта Гуево. [...] Наши войска там наоборот делают ситуацию, переворачивают ее с ног на голову", — подчеркнул Пехньо.

Напомним, ранее Рустем Умеров прокомментировал информацию об окружении ВСУ на Курщине. Военные отошли на более выгодные позиции для обороны.

В то же время в ISW объяснили, зачем РФ говорит об "окружении" ВСУ на Курщине.