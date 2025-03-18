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Експерт висловився про чутки оточення ЗСУ на Курщині

18 березня 2025 10:12
Карина Приходько - Редактор
Курська область — експерт висловився про оточення ЗСУ
Український військовий у Курській області. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Карина Приходько - Редактор

Військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що інформація про оточення Збройних сил України у Курській області — "повна нісенітниця". Якби це дійсно було так, росіяни перерізали б дороги, а цього не сталося. 

Про це Василь Пехньо розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами експерта, ворог дійсно контролює ділянки цього напрямку за допомогою дронів і артилерії, але загальна ситуація на фронті залишається стабільною. Мовляв, окупанти не змогли створити оперативне оточення — їхні позиції залишаються тими ж, що й три тижні тому.

"Зараз найголовніше — це контроль над висотами, які є в наших військах у двох локаціях. Перша локація — це на Сумщині, населений пункт Юнаківка. Другий район — це зосередження на території Курської області в районі населеного пункту Гуєво. […] Наші війська там навпаки роблять ситуацію, перевертають її з ніг на голову", — наголосив Пехньо. 

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров прокоментував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.

Водночас в ISW пояснили, навіщо РФ говорить про "оточення" ЗСУ на Курщині.

ЗСУ росіяни війна в Україні фронт Курська область
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