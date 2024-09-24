Россия может пойти в контрнаступление этой осенью — какая ситуация на фронте

Российские войска атакуют Украину. Фото: росСМИ

Военный эксперт считает, что Россия может решить пойти осенью в контрнаступление из-за сокращения возможностей дальнейших стратегических преимуществ для них на фронте. В то же время, он считает, что ход войны в 2025 году может стать переломным для Украины.

Об этом Петр Черник высказался в эфире "Мы — Украина".

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Петр Черник считает, что у России сокращаются возможности. Он отметил, что если оккупанты пойдут в наступление, то используют достаточно значительное количество армейского стратегического ресурса. К тому же они нуждаются в серьезном техническом обеспечении.

"40 тысяч много это или мало? Довольно много, это большая часть их стратегического ресурса, есть такое понятие как боевой армейский ресурс. Как он исчисляется? Вот есть по линии боестолкновения до 600 тысяч личного состава, следовательно резерв должен составлять не менее 10%. 40 тысяч это уже большая часть этого минимального резерва. Надо этот 40-тысячный корпус обеспечить. 825 танков, 25 тысяч бронемашин и до 1000 стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нет этого и не будет", — сказал эксперт.

Сейчас география Украины играет на руку ВСУ

В то же время он добавил, что ВСУ сейчас имеют большое преимущество из-за географии боев.

"Сама операция на нашей стороне. Почему? Огромная сеть небольших рек. Мы хорошо помним, как в Бахмуте они не могли очень долго пройти относительно небольшую реку. То же касается и Часового Яра, а там огромная сеть. Если разумно это минировать и правильно фортифицировать, то там можно держаться невероятно долго", — сказал Черник.

ВСУ научились эффективно уничтожать российские понтонные переправы

Сейчас украинские защитники научились эффективно атаковать понтонные переправы российских войск, которых у них не так уж много в запасе.

"Сейчас у нас колоссальный шаг вперед. Уничтожение именно понтонных систем. Их всего на вооружении в РФ 500, а больше сотни мы уже уничтожили. И научились мы это делать это филигранно и качественно. Есть у меня все надежды и надежда, что мы таки дойдем по Курщине до того огневого равновесия. То есть точно должны прорывать всю осень и зиму до следующего цикла сухой погоды. А следующий 2025 год в моем понимании должен быть переломным", — высказался эксперт.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина разработала дроны, способные атаковать цели на расстоянии более 1000 километров и назвал количество российских объектов, которые удалось уничтожить.

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что Россия в это время активно сама бомбит Курщину КАБами, чтобы потом обвинить в этом Украину.