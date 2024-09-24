Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Эксперт объяснил, какие шансы у России пойти в контрнаступление этой осенью arrow

Эксперт объяснил, какие шансы у России пойти в контрнаступление этой осенью

24 сентября 2024 09:36
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия может пойти в контрнаступление этой осенью — какая ситуация на фронте
Российские войска атакуют Украину. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Военный эксперт считает, что Россия может решить пойти осенью в контрнаступление из-за сокращения возможностей дальнейших стратегических преимуществ для них на фронте. В то же время, он считает, что ход войны в 2025 году может стать переломным для Украины.

Об этом Петр Черник высказался в эфире "Мы — Украина".

Читайте также:

Пойдет ли Россия в контрнаступление осенью

Петр Черник считает, что у России сокращаются возможности. Он отметил, что если оккупанты пойдут в наступление, то используют достаточно значительное количество армейского стратегического ресурса. К тому же они нуждаются в серьезном техническом обеспечении.

"40 тысяч много это или мало? Довольно много, это большая часть их стратегического ресурса, есть такое понятие как боевой армейский ресурс. Как он исчисляется? Вот есть по линии боестолкновения до 600 тысяч личного состава, следовательно резерв должен составлять не менее 10%. 40 тысяч это уже большая часть этого минимального резерва. Надо этот 40-тысячный корпус обеспечить. 825 танков, 25 тысяч бронемашин и до 1000 стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нет этого и не будет", — сказал эксперт.

Сейчас география Украины играет на руку ВСУ

В то же время он добавил, что ВСУ сейчас имеют большое преимущество из-за географии боев.

"Сама операция на нашей стороне. Почему? Огромная сеть небольших рек. Мы хорошо помним, как в Бахмуте они не могли очень долго пройти относительно небольшую реку. То же касается и Часового Яра, а там огромная сеть. Если разумно это минировать и правильно фортифицировать, то там можно держаться невероятно долго", — сказал Черник.

ВСУ научились эффективно уничтожать российские понтонные переправы

Сейчас украинские защитники научились эффективно атаковать понтонные переправы российских войск, которых у них не так уж много в запасе.

"Сейчас у нас колоссальный шаг вперед. Уничтожение именно понтонных систем. Их всего на вооружении в РФ 500, а больше сотни мы уже уничтожили. И научились мы это делать это филигранно и качественно. Есть у меня все надежды и надежда, что мы таки дойдем по Курщине до того огневого равновесия. То есть точно должны прорывать всю осень и зиму до следующего цикла сухой погоды. А следующий 2025 год в моем понимании должен быть переломным", — высказался эксперт.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина разработала дроны, способные атаковать цели на расстоянии более 1000 километров и назвал количество российских объектов, которые удалось уничтожить.

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что Россия в это время активно сама бомбит Курщину КАБами, чтобы потом обвинить в этом Украину.

российские войска осень оккупанты война в Украине наступление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:45 Зеленский встретился в Нью-Йорке с руководителями ведущих компаний США

10:41 Нацкэшбек за отечественные товары — сколько денег вернули украинцам

10:39 Шевченко не разрешил вернуть россиян в мировой футбол — что известно

10:25 Минус танк-"черепаха" — десантники ВСУ "прожаривают" россиян возле Покровска

10:19 Тысячи одесситов без электричества до вечера — когда вернут свет

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

09:56 Ночная атака дронов на Киевскую область — в ОВА раскрыли детали обстрелов

09:53 В Черном море дежурит один вражеский корабль — что известно

09:42 Суд вынес приговор парню, который с ножом в руках ограбил салон красоты в Киеве

09:36 Эксперт объяснил, какие шансы у России пойти в контрнаступление этой осенью

10:45 Зеленский встретился в Нью-Йорке с руководителями ведущих компаний США

10:41 Нацкэшбек за отечественные товары — сколько денег вернули украинцам

10:39 Шевченко не разрешил вернуть россиян в мировой футбол — что известно

10:25 Минус танк-"черепаха" — десантники ВСУ "прожаривают" россиян возле Покровска

10:19 Тысячи одесситов без электричества до вечера — когда вернут свет

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

09:56 Ночная атака дронов на Киевскую область — в ОВА раскрыли детали обстрелов

09:53 В Черном море дежурит один вражеский корабль — что известно

09:42 Суд вынес приговор парню, который с ножом в руках ограбил салон красоты в Киеве

09:36 Эксперт объяснил, какие шансы у России пойти в контрнаступление этой осенью

09:29 Россия десять раз за сутки ударила по Харьковщине — есть погибшие и пострадавшие

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности