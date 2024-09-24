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Експерт пояснив, які шанси в Росії піти в контрнаступ цієї осені

24 вересня 2024 09:36
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія може піти в контрнаступ цієї осені — яка ситуація на фронті
Російські війська атакують Україну. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Військовий експерт вважає, що Росія може вирішити піти восени у контрнаступ через скорочення можливостей подальших стратегічних переваг для них на фронті. Водночас він вважає, що хід війни у 2025 році може стати переломним для України.

Про це Петро Черник висловився в ефірі "Ми Україна".

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Чи піде Росія в контрнаступ восени

Петро Черник вважає, що в Росії скорочуються можливості. Він зазначив, що, якщо окупанти підуть в наступ, то використають доволі значну кількість армійського стратегічного ресурсу. До того ж вони потребують серйозного технічного забезпечення.

"40 тисяч багато це чи мало? Доволі багато, це більша частина їхнього стратегічного ресурсу, є таке поняття як бойовий армійський ресурс. Як він обчислюється? От є по лінії боєзіткнення до 600 тисяч особового складу, отже резерв має складати не менше, ніж 10%. 40 тисяч це вже більша частина цього мінімального резерву. Треба цей 40-тисячний корпус забезпечити. 825 танків, 25 тисяч бронемашин і до 1000 стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню. Немає цього і не буде", — сказав експерт.

Зараз географія України грає на руку ЗСУ

Водночас він додав, що ЗСУ зараз мають велику перевагу через географію боїв.

"Сама операція на нашому боці. Чому? Величезна мережа невеличких річок. Ми добре пам'ятаємо, як у Бахмуті вони не могли дуже довго пройти відносно невелику річку. Те саме стосується і Часового Яру, а там величезна мережа. Якщо розумно це мінувати і правильно фортифікувати, то там можна триматися неймовірно довго". — сказав Черник.

ЗСУ навчились ефективно знищувати російські понтонні переправи

Наразі українські захисники навчились ефективно атакувати понтонні переправи російських військ, яких у них не так вже й багато у запасі. 

"Зараз в нас колосальний крок уперед. Нищення саме понтонних систем. Їх всього на  озброєні у РФ 500, а більше сотні ми вже знищили. І навчилися ми це робити це філігранно і якісно. Є у мене всі сподівання і надія, що ми таки дійдемо по Курщині до тої вогневої рівноваги. Тобто точно мали б проривати всю осінь і зиму до наступного циклу сухої погоди. А наступний 2025 рік у моєму розумінні мав би бути переломним", — висловився експерт. 

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна розробила дрони, які здатні атакувати цілі на відстані понад 1000 кілометрів та назвав кількість російських об'єктів, які вдалося знищити.

Політолог Кирило Сазонов заявив, що Росія тим часом активно сама бомбить Курщину КАБами, щоб потім звинуватити в цьому Україну.  

російські війська осінь окупанти війна в Україні наступ

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