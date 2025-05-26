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Эксперт объяснил, почему РФ не обменивает воинов "Азова"

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Дата публикации 26 мая 2025 21:51
РФ нарушает международное право судами над военнопленными из "Азова"
Суд над азовцами в России. Фото: росСМИ

Директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко заявил, что нельзя судить военнопленных без преступления. Он отметил, что это является нарушением международного права.

Об этом Пилипенко рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 26 мая.

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"Если военнопленный не совершал нарушений международного гуманитарного права, которые являются военными преступлениями, — его нельзя привлечь к уголовной ответственности за то, что он выполнял свои обязанности члена регулярных вооруженных формирований и обезвреживал противника", — сказал Пилипенко.

Он подчеркнул, что все то, что делает Россия — является грубым нарушением. Ни одна страна мира не будет признавать такое осуждение.

По словам директора Института Международного права, это все сделано для того, чтобы создать из азовцев негативный миф — это красная тряпка россиян, поэтому их и не отдают во время обменов пленными.

Напомним, на днях в три этапа состоялся обмен военнопленными с Россией в формате "1000 на 1000". Среди них не было ни одного воина бригады "Азов".

Защитники, вернувшиеся из российской неволи, рассказали об ужасах, которые с ними делал враг.

суд военные пленные бригада "Азов" война в Украине обмен пленными
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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