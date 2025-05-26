РФ порушує міжнародне право судами над військовополоненими з "Азову"

Суд над азовцями у Росії. Фото: росЗМІ

Директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко заявив, що не можна судити військовополонених без злочину. Він наголосив, що це є порушенням міжнародного права.

Про це Пилипенко розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 травня.

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"Якщо військовополонений не вчиняв порушень міжнародного гуманітарного права, які є воєнними злочинами, — його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за те, що він виконував свої обов'язки члена регулярних збройних формувань і знешкоджував противника", — сказав Пилипенко.

Він наголосив, що все те, що робить Росія — є грубим порушенням. Жодна країна світу не буде визнавати таке засудження.

За словами директора Інституту Міжнародного права, це все зроблено для того, аби створити з азовців негативний міф — це червона ганчірка росіян, тому їх і не віддають під час обмінів полоненими.

Нагадаємо, днями в три етапи відбувся обмін військовополоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Серед них не було жодного воїна бригади "Азов".

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