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Главная Армия Экс-мэра Луганска Пилавова ликвидировала СБУ — новые подробности

Экс-мэра Луганска Пилавова ликвидировала СБУ — новые подробности

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:26
Манолис Пилавов — экс-мэра Луганска ликвидировала СБУ
Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины 3 июля ликвидировала бывшего мэра временно оккупированного Луганска Манолиса Пилавова. Он погиб в результате подрыва взрывчатки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источник в спецслужбах.

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Ликвидация Манолиса Пилавова

Как известно, 3 июля во временно оккупированном Луганске СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, который был главой оккупационной администрации города с 2014 до 2023 года. Отмечается, что он погиб в результате подрыва взрывчатки.

В спецслужбах отметили, что Пилавов был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики" и соратником гауляйтера Плотницкого. Кроме того, он лично участвовал в свержении государственного строя.

"С 2015 года так называемый "глава администрации Луганска" находился в розыске за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, а с 2022 года — находился под украинскими санкциями. Окончательных "санкций" от СБУ не пережил", — отметил источник в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что 3 июля в Луганске прогремели мощные взрывы. В результате инцидента погиб многолетний бывший "мэр" Манолис Пилавов.

Кроме того, 3 июля на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России. Именно он отвечал за действия российской морской пехоты в полномасштабной войне России против Украины.

СБУ взрыв Луганская область ликвидация война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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