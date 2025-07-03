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Головна Армія Ексмера Луганська Пілавова ліквідувала СБУ — нові подробиці

Ексмера Луганська Пілавова ліквідувала СБУ — нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:26
Маноліс Пілавов — ексмера Луганська ліквідувала СБУ
Колишній мер Луганська Маноліс Пілавов. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України 3 липня ліквідувала колишнього мера тимчасово окупованого Луганська Маноліса Пілавова. Він загинув у результаті підриву вибухівки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерело у спецслужбах.

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Ліквідація Маноліса Пілавова

Як відомо, 3 липня у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, який був головою окупаційної адміністрації міста з 2014 до 2023 року. Зазначається, що він загинув у результаті підриву вибухівки.

У спецслужбах наголосили, що Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки" і  соратником гауляйтера Плотницького. Крім того, він особисто брав участь у поваленні державного ладу. 

"З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а з 2022 року — перебував під українськими санкціями. Остаточних "санкцій" від СБУ не пережив", — зазначило джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 3 липня у Луганську пролунали потужні вибухи. Внаслідок інциденту загинув багаторічний колишній "мер" Маноліс Пілавов. 

Крім того, 3 липня на Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії. Саме він відповідав за дії російської морської піхоти у повномасштабній війні Росії проти України.

СБУ вибух Луганська область ліквідація війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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