Маноліс Пілавов — у Луганську 3 липня підірвали колишнього мера

У Луганську підірвали колишнього "мера" міста — деталі
У тимчасово окупованому Луганську у четвер, 3 липня, пролунали потужні вибухи. Внаслідок інциденту загинув багаторічний колишній "мер" Маноліс Пілавов.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи у Луганську 3 липня
Пропагандистські ЗМІ сьогодні повідомили, що у Луганську підірвали Маноліса Пілавова. Він був головою окупаційної адміністрації упродовж 2014-2023 років.
Зазначимо, що з 2015 року він перебував у розшуку і його звинувачували по трьох статтях:
- дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- створення терористичної групи чи терористичної організації.
Відомо, що до переходу на бік ворога він обіймав різні посади. Так, у 2006 році став першим заступником міського голови Луганська, а 2009 року — президентом Федерації футболу міста та обійняв таку ж посаду у футбольному клубі "Заря".
Нагадаємо, 3 липня також стало відомо, що на Курщині ліквідували заступника головкома Військово-морського флоту РФ Михайла Гудкова. Наразі точні обставини його ліквідації невідомі.
Крім того, цієї ночі дрони атакували аеродром та завод у Росії. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
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