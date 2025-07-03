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Головна Армія У Луганську підірвали колишнього "мера" міста — деталі

У Луганську підірвали колишнього "мера" міста — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:21
Маноліс Пілавов — у Луганську 3 липня підірвали колишнього мера
Колишній "мер" Луганська Маноліс Пілавов. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську у четвер, 3 липня, пролунали потужні вибухи. Внаслідок інциденту загинув багаторічний колишній "мер" Маноліс Пілавов. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи у Луганську 3 липня

Пропагандистські ЗМІ сьогодні повідомили, що у Луганську підірвали Маноліса Пілавова. Він був головою окупаційної адміністрації упродовж 2014-2023 років. 

Зазначимо, що з 2015 року він перебував у розшуку і його звинувачували по трьох статтях:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • створення терористичної групи чи терористичної організації.

Відомо, що до переходу на бік ворога він обіймав різні посади. Так, у 2006 році став першим заступником міського голови Луганська, а 2009 року — президентом Федерації футболу міста та обійняв таку ж посаду у футбольному клубі "Заря". 

Нагадаємо, 3 липня також стало відомо, що на Курщині ліквідували заступника головкома Військово-морського флоту РФ Михайла Гудкова. Наразі точні обставини його ліквідації невідомі. 

Крім того, цієї ночі дрони атакували аеродром та завод у Росії. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

вибух Луганська область Колаборант війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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