Манолис Пилавов — в Луганске 3 июля взорвали бывшего мэра

Бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Луганске в четверг, 3 июля, прогремели мощные взрывы. В результате инцидента погиб многолетний бывший "мэр" Манолис Пилавов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Луганске 3 июля

Пропагандистские СМИ сегодня сообщили, что в Луганске взорвали Манолиса Пилавова. Он был главой оккупационной администрации в течение 2014-2023 годов.

Отметим, что с 2015 года он находился в розыске и его обвиняли по трем статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

создание террористической группы или террористической организации.

Известно, что до перехода на сторону врага он занимал различные должности. Так, в 2006 году стал первым заместителем городского головы Луганска, а в 2009 году — президентом Федерации футбола города и занял такую же должность в футбольном клубе "Заря".

Напомним, 3 июля также стало известно, что на Курщине ликвидировали заместителя главкома Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова. Сейчас точные обстоятельства его ликвидации неизвестны.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали аэродром и завод в России. В результате этого есть погибшие и раненые.