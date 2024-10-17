Максим Жорин отреагировал на представление Плана Победы Украины

Экс-командир "Азова" прокомментировал представленный План победы
Украинцы должны не забывать о важности продолжения борьбы, несмотря на разные планы и ожидания завершения войны. Надежды на скорейшее возвращение к мирной жизни не должны отвлекать от реальности.
Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-глава полка "Азов" Максим Жорин, комментируя представленный накануне План победы Украины.
Реакция Жорина на План победы
Жорин подчеркнул, что ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать.
Он отметил, что надежды на скорейшее возвращение к мирной жизни не должны отвлекать от реальности, которая заключается в продвижении врага и его преимуществах в численности и вооружении.
"Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали внимание от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил", — говорится в сообщении.
Военный добавил, что в такой ситуации единственный путь для каждого украинца — мобилизовать все силы и продолжать борьбу.
Напомним, 16 октября Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.
По словам Зеленского, если партнеры поддержат План победы — Украина может завершить войну не позже следующего года.
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