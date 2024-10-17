Максим Жорин отреагировал на представление Плана Победы Украины

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Украинцы должны не забывать о важности продолжения борьбы, несмотря на разные планы и ожидания завершения войны. Надежды на скорейшее возвращение к мирной жизни не должны отвлекать от реальности.

Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-глава полка "Азов" Максим Жорин, комментируя представленный накануне План победы Украины.

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Реакция Жорина на План победы

Жорин подчеркнул, что ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать.

Он отметил, что надежды на скорейшее возвращение к мирной жизни не должны отвлекать от реальности, которая заключается в продвижении врага и его преимуществах в численности и вооружении.

"Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали внимание от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил", — говорится в сообщении.

Военный добавил, что в такой ситуации единственный путь для каждого украинца — мобилизовать все силы и продолжать борьбу.

Пост Жорина в Telegram

Напомним, 16 октября Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.

По словам Зеленского, если партнеры поддержат План победы — Украина может завершить войну не позже следующего года.