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Екскомандир "Азова" прокоментував представлений План перемоги

17 жовтня 2024 08:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Максим Жорін відреагував на представлення Плану Перемоги України
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: dialog.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українці мають не забувати про важливість продовження боротьби, незважаючи на різні плани та очікування завершення війни. Сподівання на швидке повернення до мирного життя не повинні відволікати від реальності.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади,  ексочільник полку "Азов" Максим Жорін, коментуючи представлений напередодні План перемоги України.

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Жорін наголосив, що жоден план, яким би він не був, не скасовує необхідності воювати.

Він підкреслив, що сподівання на швидке повернення до мирного життя не повинні відволікати від реальності, яка полягає в просуванні ворога та його перевагах у чисельності й озброєнні.

"Жити з надіями нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності, в якій ми продовжуємо бути. А наша реальність — це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності та озброєнні й згуртований союз ворожих сил", — йдеться у повідомленні.

Військовий додав, що в такій ситуації єдиний шлях для кожного українця — мобілізувати всі сили й продовжувати боротьбу.

Максим Жорін План Перемоги
Пост Жоріна у Telegram

Нагадаємо, 16 жовтня Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та представив План перемоги України. Парламент одноголосно та повністю його підтримав. 

За словами Зеленського, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.

полк "Азов" війна в Україні Максим Жорін Третя штурмова бригада План перемоги України

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