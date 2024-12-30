Александр Мациевский — два года назад россияне расстреляли военного

Александр Мациевский. Фото: скриншот с видео

Российские войска 30 декабря 2022 года расстреляли украинского военного Александра Мациевского. Его казнили после того, как он сказал "Слава Украине!".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о бойце ВСУ.

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Казнь Александра Мациевского

В марте 2022 года российские войска распространили в социальных сетях видео, где расстреляли украинского воина после слов "Слава Украине!". По состоянию на сегодняшний день неизвестно, когда именно было снято это видео, однако когда оно появилось, сына на кадрах опознала мать. Как известно, Александр Мациевский погиб 30 декабря 2022 года.

Военный служил в 119-й бригаде теробороны, его тело удалось забрать лишь впоследствии в результате обмена. В справке о причине смерти указано, что боец погиб от ранений из огнестрельного оружия. В Киев на опознание тела ездила его мать. Похоронили Александра 14 февраля 2023 года в Нежине.

Также в Нежине переименовали улицу в честь воина Мациевского. Переименование улицы в городе стало исключением, поскольку посмертно присвоено звание Героя Украины.

Что известно об Александре Мациевском

Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года. Он работал электромонтером в Киеве. Когда началась полномасштабная война, он добровольцем пошел в военкомат. Уже весной защищал Черниговскую область, а в декабре 2022 года участвовал в боях возле Соледара Донецкой области.

30 декабря он вышел на задание вместе с еще четырьмя военнослужащими, но во время боя связь с ними исчезла.

По словам командира Сергея Калиниченко, Мациевский был снайпером, но во время своей последней задачи он был с автоматом. Командир подразделения Александр рассказал, что сразу опознал Мациевского, с первых секунд видео расстрела.

Реакция украинской власти

После появления видео в социальных сетях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что за каждое такое военное преступление оккупантов ждет расплата.

"Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал Ермак в своем Telegram.

В то же время Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел пленного украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций, и Россия будет отвечать за каждое военное преступление.

А Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство бойца, подчеркнув, что "Россия убивает людей за сам факт, что они украинцы, за одно только слово об Украине".

Напомним, несколько дней назад Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне убили сдавшихся в плен пятерых украинских воинов.

Также мы писали, что попавший в плен оккупант признался, что российское командование дало военным циничный приказ расстреливать украинских пленных.