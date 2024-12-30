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Два роки тому росіяни розстріляли Олександра Мацієвського

30 грудня 2025 09:41
Карина Приходько - Редактор
Олександр Мацієвський — два роки тому росіяни розстріляли військового
Олександр Мацієвський. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 30 грудня 2022 року розстріляли українського військового Олександра Мацієвського. Його стратили після того, як він сказав "Слава Україні!".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про бійця ЗСУ. 

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Страта Олександра Мацієвського

У березні 2022 року російські війська поширили в соціальних мережах відео, де розстріляли українського воїна після слів "Слава Україні!". Станом на сьогодні невідомо, коли саме було зняте це відео, проте, коли воно з'явилося, сина на кадрах пізнала мати. Як відомо, загинув Олександр Мацієвський 30 грудня 2022 року. 

Військовий служив у 119-й бригаді тероборони, його тіло вдалося забрати лише згодом внаслідок обміну. У довідці про причину смерті зазначено, що боєць загинув від поранень з вогнепальної зброї. У Київ на упізнання тіла їздила його мати. Поховали Олександра 14 лютого 2023 року в Ніжині.

Також в Ніжині перейменували вулицю на честь воїна Мацієвського. Перейменування вулиці в місті стало винятком, оскільки посмертно було надано звання Героя України.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року. Він працював електромонтером у Києві. Коли розпочалася повномасштабна війна, він добровольцем пішов у військкомат. Вже навесні захищав Чернігівську область, а в грудні 2022 року брав участь в боях біля Соледару Донецької області. 

30 грудня він вийшов на завдання разом з ще чотирма військовослужбовцями, але під час бою зв’язок із ними зник. 

За словами командира Сергія Калініченка, Мацієвський був снайпером, але під час свого останнього завдання він був з автоматом. Командир підрозділу Олександр розповів, що одразу упізнав Мацієвського з перших секунд відео розстрілу. 

Реакція української влади

Після появи відео у соціальних мережах керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що за кожен такий воєнний злочин окупантів чекає розплата. 

"Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон,  ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — написав Єрмак у своєму Telegram. 

Водночас Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця — це порушення Женевських конвенцій, і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.

А Президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивство бійця, наголосивши, що "Росія убиває людей за сам факт, що вони українці, за одне тільки слово про Україну".

Нагадаємо, кілька днів тому Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни вбили п'ятьох українських воїнів, які здалися у полон.

Також ми писали, що окупант, який потрапив у полон, зізнався, що російське командування дало військовим цинічний наказ розстрілювати українських полонених.

росіяни військові війна в Україні фронт розстріл

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