Розстріл полонених — росіяни вбили ще п'ятьох українців

Російський військовий зі зброєю в руках. Фото: росЗМІ

Окупанти вчинили черговий цинічний злочин. Росіяни розстріляли п'ятьох українських воїнів, які здалися у полон.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у неділю, 22 грудня.

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Розстріл українських полонених

Як зазначив Лубінець, відео з черговим злочином росіян поширила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Йдеться про ймовірний розстріл українських військових, які здалися у полон.

"З відео видно, як російські солдати розстріляли п'ятьох українських полонених захисників. Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" — зазначив омбудсман.

Редакція Новини.LIVE з етичних міркувань не буде публікувати кадри розстрілу українських захисників.

Повідомлення про розстріл полонених. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупант, який потрапив у полон, зізнався, що російське командування дало військовим цинічний наказ. Окупантам сказали розстрілювати українських полонених.

За 2024 рік російські військові розстріляли 109 українських військовополонених. Це лише ті цифри, які вдалося підтвердити офіційно. Водночас від міжнародної спільноти дієвої реакції на ці воєнні злочини не було.