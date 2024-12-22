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Россияне убили пятерых украинских воинов, которые сдались в плен

22 декабря 2024 13:30
Ольга Антоновская - редактор
Расстрел пленных — россияне убили еще пятерых украинцев
Российский военный с оружием в руках. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Оккупанты совершили очередное циничное преступление. Россияне расстреляли пятерых украинских воинов, сдавшихся в плен.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в воскресенье, 22 декабря.

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Как отметил Лубинец, видео с очередным преступлением россиян распространила 110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко. Речь идет о вероятном расстреле сдавшихся в плен украинских военных.

"Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" — отметил омбудсмен.

Редакция Новини.LIVE по этическим соображениям не будет публиковать кадры расстрела украинских защитников.

Россияне расстреляли пленных
Сообщения о расстреле пленных. Фото: скриншот

Напомним, попавший в плен оккупант признался, что российское командование дало военным циничный приказ. Оккупантам сказали расстреливать украинских пленных.

За 2024 год российские военные расстреляли 109 украинских военнопленных. Это лишь цифры, которые удалось подтвердить официально. В то же время, от международного сообщества действенной реакции на эти военные преступления не было.

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