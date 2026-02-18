Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Дроны нанесли удар по оборонному заводу в Чебоксарах

Дроны нанесли удар по оборонному заводу в Чебоксарах

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 08:31
Дроны атаковали оборонный завод в Чебоксарах "ВНИИР-Прогресс" - что известно
Дым в результате атаки. Фото: росСМИ

Утром 18 февраля в Чебоксарах Чувашской Республики РФ прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников под атаку попало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российской СМИ.

Реклама
Читайте также:

В РФ атаковали оборонный завод в Чебоксарах

По словам очевидцев, около рассвета в городе была слышна серия взрывов. Местные жители утверждают, что видели по меньшей мере три дрона, которые упали в разных частях города.

В то же время губернатор Олег Николаев подтвердил факт атаки, однако заявил, что серьезных повреждений и пострадавших нет. По его словам, в результате атаки было повреждено лишь несколько авто.

Также стало известно, что в городе перекрыто движение транспорта неподалеку от "ВНИИР-Прогресс" в нескольких направлениях.

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", которые используются для защиты беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы. По данным Генерального штаба ВСУ, завод также занимается изготовлением спутниковых GNSS-приемников и антенн для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, в том числе модулей типа "Комета". Их применяют в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Ранее стало известно, что СБУ нанесла удар по химзаводу на территории РФ. Предприятие "Метафракс Кемикалс" изготавливает составляющие для взрывчатых веществ.

Также сообщалось, что во второй раз под ударом оказался нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку аммиака, нефти и газа.

россия беспилотники дроны атака производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации