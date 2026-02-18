Дроны атаковали оборонный завод в Чебоксарах "ВНИИР-Прогресс" - что известно

Дым в результате атаки. Фото: росСМИ

Утром 18 февраля в Чебоксарах Чувашской Республики РФ прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников под атаку попало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российской СМИ.

По словам очевидцев, около рассвета в городе была слышна серия взрывов. Местные жители утверждают, что видели по меньшей мере три дрона, которые упали в разных частях города.

В то же время губернатор Олег Николаев подтвердил факт атаки, однако заявил, что серьезных повреждений и пострадавших нет. По его словам, в результате атаки было повреждено лишь несколько авто.

Также стало известно, что в городе перекрыто движение транспорта неподалеку от "ВНИИР-Прогресс" в нескольких направлениях.

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", которые используются для защиты беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы. По данным Генерального штаба ВСУ, завод также занимается изготовлением спутниковых GNSS-приемников и антенн для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, в том числе модулей типа "Комета". Их применяют в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Ранее стало известно, что СБУ нанесла удар по химзаводу на территории РФ. Предприятие "Метафракс Кемикалс" изготавливает составляющие для взрывчатых веществ.

Также сообщалось, что во второй раз под ударом оказался нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку аммиака, нефти и газа.