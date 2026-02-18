Відео
Головна Армія Гучна ніч у РФ — дрони атакували оборонний завод у Чебоксарах

Гучна ніч у РФ — дрони атакували оборонний завод у Чебоксарах

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 08:31
Дрони атакували оборонний завод у Чебоксарах "ВНДІР-Прогрес" — що відомо
Дим внаслідок атаки. Фото: росЗМІ

Гучні вибухи пролунали у Чебоксарах Чуваської Республіки РФ вранці 18 лютого. Під атакою безпілотників опинилося оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російській ЗМІ.

Читайте також:

У РФ атакували оборонний завод у Чебоксарах

За словами очевидців, близько світанку в місті було чути серію вибухів. Місцеві мешканці стверджують, що бачили щонайменше три дрони, які впали в різних частинах міста.

Водночас губернатор Олег Ніколаєв підтвердив факт атаки, однак заявив, що серйозних пошкоджень та постраждалих немає. За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено лише декілька авто.

Також стало відомо, що місті перекрито рух транспорту неподалік від "ВНДІР-Прогрес" у кількох напрямках.

Підприємство "ВНІІР-Прогрес" виробляє для російської армії антени "Комета", які використовуються для захисту безпілотників від засобів радіоелектронної боротьби. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод також займається виготовленням супутникових GNSS-приймачів і антен для систем ГЛОНАСС, GPS та Galileo, зокрема модулів типу "Комета". Їх застосовують у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і модулях УМПК для авіабомб.

Раніше стало відомо, що СБУ завдала удару по хімзаводу на території РФ. Підприємство "Метафракс Кемікалс" виготовляє складові для вибухових речовин.

Також повідомлялося, що вдруге під ударом опинився нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку аміаку, нафти і газу.

росія безпілотники дрони атака виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
