Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ — пылает нефть

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ — пылает нефть

Дата публикации 25 декабря 2025 08:21
Атака беспилотников на порт Темрюк 24 декабря — что известно
Пожар. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали инфраструктурные и промышленные объекты. В результате удара вспыхнул масштабный пожар в порту Темрюка, а также зафиксированы повреждения в одном из районов региона.

Об этом сообщают российские СМИ.

Атака БпЛА на порт в Краснодарском крае

В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара достигла около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в результате атаки беспилотников повреждены здания и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка Щербиновского района. По информации оперштаба, несколько производственных помещений подверглись разрушениям. Специальные и экстренные службы продолжают работу на местах инцидентов.

Напомним, СБУ раскрыли подробности спецоперации в Новроссийске — была поражена лодка и самолет.

А также украинские бойцы показали, как уничтожили китайскую РСЗО и личный состав врага.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
