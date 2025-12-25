Атака безпілотників на порт Темрюк 24 грудня — що відомо

Пожежа. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї РФ дрони атакували інфраструктурні та промислові об'єкти. У результаті удару спалахнула масштабна пожежа в порту Темрюка, а також зафіксовано пошкодження в одному з районів регіону.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Атака БпЛА на порт у Краснодарському краї

У порту Темрюка через атаку БПЛА сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Загальна площа пожежі сягнула близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 70 людей і 18 одиниць техніки, зокрема підрозділи ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Крім того, внаслідок атаки безпілотників пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку підприємства в селі Миколаївка Щербинівського району. За інформацією оперштабу, декілька виробничих приміщень зазнали руйнувань. Спеціальні та екстрені служби продовжують роботу на місцях інцидентів.

