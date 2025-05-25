Обстрелы Курской области — во время атаки Путин был в регионе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин находился в Курской области во время атаки дронов. Его вертолет был в эпицентре отражения беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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Командир дивизии ПВО Курской области Юрий Дашкин заявил, когда Путин был в регионе с визитом, украинские военные якобы начали беспрецедентную атаку. По его словам, российская противовоздушная оборона "уничтожила 46 беспилотников".

"Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Вертолет был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот визит состоялся 20 мая.

Напомним, ранее в разведке США предупредили, что Путин не меняет стратегию войны. Несмотря на все он хочет одержать победу на фронте.

В то же время в ВСУ рассказали, что Россия готовит на лето штурмы и хочет расширить буферные зоны на фронте. Однако военные считают, что оккупантам вряд ли удастся воплотить задуманное.