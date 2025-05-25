Обстріли Курської області — під час атаки Путін був у регіоні

Дрони "застали" Путіна на Курщині — росіяни панікують
Російський диктатор Володимир Путін перебував у Курській області під час атаки дронів. Його вертоліт був в епіцентрі відбиття безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ.
Путін був на Курщині під час обстрілів
Командир дивізії ППО Курської області Юрій Дашкін заявив, коли Путін був у регіоні з візитом, українські військові нібито почали безпрецедентну атаку. За його словами, російська протиповітряна оборона "знищила 46 безпілотників".
"Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота президента. Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей візит відбувся 20 травня.
Нагадаємо, раніше у розвідці США попередили, що Путін не змінює стратегію війни. Попри все він хоче здобути перемогу на фронті.
Водночас у ЗСУ розповіли, що Росія готує на літо штурми і хоче розширити буферні зони на фронті. Проте військові вважають, що окупантам навряд вдасться втілити задумане.
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