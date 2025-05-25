Обстріли Курської області — під час атаки Путін був у регіоні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін перебував у Курській області під час атаки дронів. Його вертоліт був в епіцентрі відбиття безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Командир дивізії ППО Курської області Юрій Дашкін заявив, коли Путін був у регіоні з візитом, українські військові нібито почали безпрецедентну атаку. За його словами, російська протиповітряна оборона "знищила 46 безпілотників".

"Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота президента. Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей візит відбувся 20 травня.

Нагадаємо, раніше у розвідці США попередили, що Путін не змінює стратегію війни. Попри все він хоче здобути перемогу на фронті.

Водночас у ЗСУ розповіли, що Росія готує на літо штурми і хоче розширити буферні зони на фронті. Проте військові вважають, що окупантам навряд вдасться втілити задумане.