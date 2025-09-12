Видео
Главная Армия Дроны СБУ нанесли удар по крупнейшему нефтеналивному порту России

Дроны СБУ нанесли удар по крупнейшему нефтеналивному порту России

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 14:56
Удар по порту в Приморске — СБУ поразили дронами цели в РФ
Последствия удара дронов по Примосковью. Фото: кадр из видео

Украинские беспилотники ночью атаковали крупнейший нефтеналивной порт России на Балтийском море — Приморск. Удар нанес миллионные убытки бюджету РФ и парализовал ключевую инфраструктуру, через которую Кремль обходит санкции.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

Беспилотники СБУ поразили Приморск

Этой ночью беспилотники СБУ нанесли удар по крупнейшему российскому нефтеналивному порту в Приморске.

Там расположен конечный пункт Балтийской трубопроводной системы и ключевой хаб для загрузки "теневого флота", которым Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через этот порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что обеспечивает бюджету РФ ориентировочно 15 млрд долларов дохода.

Внимание! Видео 18+, содержит нецензурную лексику!

В результате атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции возникли пожары, отгрузка нефти была приостановлена. По предварительным оценкам, ежедневные потери бюджета России из-за остановки экспорта могут достигать 41 млн долларов.

Кроме того, под удар попали и другие объекты нефтетранспортной инфраструктуры РФ — нефтеперекачивающие станции "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются важными элементами магистральной трубопроводной системы, которая обеспечивает поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти — каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в Саратовской области России произошел взрыв на магистральном нефтепроводе.

А также в РФ поврежден газопровод, который обеспечивал военные объекты врага.

СБУ россия порт дроны атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
