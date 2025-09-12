Удар по порту в Приморську — СБУ вразили дронами цілі в РФ

Наслідки удару дронів по Примоську. Фото: кадр з відео

Українські безпілотники вночі атакували найбільший нафтоналивний порт Росії на Балтійському морі — Приморськ. Удар завдав мільйонних збитків бюджету РФ та паралізував ключову інфраструктуру, через яку Кремль обходить санкції.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у Службі безпеки України в п'ятницю, 12 вересня.

Безпілотники СБУ вразили Приморськ

Цієї ночі безпілотники СБУ завдали удару по найбільшому російському нафтоналивному порту в Приморську.

Там розташований кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи та ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", яким Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через цей порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що забезпечує бюджету РФ орієнтовно 15 млрд доларів доходу.

У результаті атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції виникли пожежі, відвантаження нафти було призупинено. За попередніми оцінками, щоденні втрати бюджету Росії через зупинення експорту можуть сягати 41 млн доларів.

Крім того, під удар потрапили й інші об'єкти нафтотранспортної інфраструктури РФ — нафтоперекачувальні станції "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7". Вони є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, яка забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

"СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті — кожна така "бавовна" б'є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

