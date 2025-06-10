В Татарстане взрывы из-за атаки дронов — все подробности

Взрыв в небе от попытки российской ПВО сбить дрон. Фото: скриншот

В России, в Татарстане, по сообщениям местных жителей, в ночь на 10 июня прогремели взрывы. Речь идет о населенных пунктах Нижнекамск и Елабуга. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников, которые, по их словам, летели в направлении промышленных объектов.

Об этом стало известно из соцсетей, где очевидцы публиковали фото и видео дроновой атаки.

Реклама

Читайте также:

В России взрывы из-за атаки дронов на завод в Татарстане

Росавиация временно ограничила прием и отправку воздушных судов в аэропортах "Бегишево" (Нижнекамск) и "Пулково" (Санкт-Петербург). Там введен план "Ковер", предусматривающий приостановление полетов и обеспечение безопасности в воздушном пространстве. Часть рейсов задержана как на вылет, так и на прилет.

Местные телеграм-каналы Елабуги сообщают, что вероятной целью удара был расположенный в городе военный завод.

Интересно, что местные власти заявили об обезвреживании всех дронов, однако на видео попали кадры громкого взрыва и многометрового столба дыма, который поднимается из местности, где расположен завод.

Пока официальной информации о масштабах повреждений или пострадавших не поступало. Это предприятие было построено в 2023 году в пределах особой экономической зоны "Алабуга" и занимается производством дронов. На этот объект уже осуществлялась атака в апреле.

Добавим, что атака дронов была осуществлена на большое расстояние. В 2024 году в ГУР заявили, что атаковать дроновый завод в Елабуге трудно из-за того, что он расположен очень далеко от подконтрольных Украине территорий.