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У ГУР пояснили, чому досі не знищили шахедні заводи

28 листопада 2024 06:14
Галина Остаповець - Журналіст
Удари по шахедних заводах в РФ - коментар ГУР - новини
Вадим Скібіцький, заступник глави ГУР. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Заводи, які виробляють шахеди та інші ударні дрони на території РФ, знаходяться на досить великій відстані від України. Атакувати їх далекобійними дронами – складно, потрібна більш потужніша зброя.

Про це Новини.LIVE сказав заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. 

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"Не дуже просто дотягтися до цих заводів. Та ж сама Елабуга чи Ржевський завод – вони знаходяться на дуже великій відстані і встигають прийняти заходи безпеки. Адже поки долетить наш БПЛА, проходить не одна і навіть не чотири години", — уточнив Скібіцький.

Також, за його словами, для таких ударів необхідна більш потужна зброя. Адже виробничі площі дронів займають досить велику територію і знищити одним ударом все виробництво – складне завдання. 

"Є інші заходи, які називаються некінетичні. Це санкції, кіберудари, а також інформаційні, які пов’язані зі тим, щоб по крайній мірі у перспективі зменшити або припинити це виробництво. Але повторю — це не просто", — підсумував заступник глави ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 76 ворожих об'єктів із 192 запущених. Решту було втрачено локаційно. 

А українські розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти російських окупантів. Відомо, що підготовка проводиться в декілька етапів.
 

дрони ГУР Росія ракетний удар Шахед

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