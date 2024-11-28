Удары по шахидным заводам в РФ - комментарий ГУР - новости

Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Заводы, производящие шахеды и другие ударные дроны на территории РФ, находятся на достаточно большом расстоянии от Украины. Атаковать их дальнобойными дронами – сложно, нужно более мощное оружие.

Об этом Новини.LIVE сказал заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий.

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"Не очень просто дотянуться до этих заводов. Та же Элабуга или Ржевский завод — они находятся на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БПЛА, проходит не один и даже не четыре часа", — уточнил Скибицкий.

Также, по его словам, для таких ударов необходимо более мощное оружие. Ведь производственные площади дронов занимают достаточно обширную территорию и уничтожить одним ударом все производство – сложная задача.

"Есть другие меры, которые называются некинетические. Это санкции, киберудары, а также информационные, связанные с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но повторю — это не просто", — подытожил замглавы ГУР.

Напомним, в ночь на 26 ноября РФ атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 76 вражеских объектов из 192 запущенных. Остальные были потеряны локационно.

А украинские разведчики показали дроны, которыми атакуют военные объекты российских оккупантов. Известно, что подготовка производится в несколько этапов.