У Татарстані вибухи через атаку дронів — всі подробиці

Вибух в небі від спроби російської ППО збити дрон. Фото: скриншот

В Росії, у Татарстані, за повідомленнями місцевих жителів, у ніч проти 10 червня пролунали вибухи. Йдеться про населені пункти Нижньокамськ і Єлабуга. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників, які, за їхніми словами, летіли в напрямку промислових об’єктів.

Про це стало відомо із соцмереж, де очевидці публікували фото та відео дронової атаки.

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Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення повітряних суден в аеропортах "Бегішево" (Нижньокамськ) і "Пулково" (Санкт-Петербург). Там введено план "Килим", що передбачає призупинення польотів і забезпечення безпеки в повітряному просторі. Частину рейсів затримано як на виліт, так і на приліт.

Місцеві телеграм-канали Єлабуги повідомляють, що ймовірною ціллю удару був розташований у місті військовий завод.

Цікаво, що місцева влада заявила про знешкодження всіх дронів, проте на відео потрапили кадри гучного вибуху та кількаметрового стовпа диму, який здіймається з місцевості, де розташований завод.

Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень або постраждалих не надходило. Це підприємство було збудоване у 2023 році в межах особливої економічної зони "Алабуга" і займається виробництвом дронів. На цей об’єкт уже здійснювалася атака у квітні.

Додамо, що атака дронів була здійснена на велику відстань. У 2024 році в ГУР заявили, що атакувати дроновий завод в Елабузі важко через те, що він розташований дуже далеко від підконтрольних Україні територій.