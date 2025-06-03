Остается ли Драпатий в армии - что известно

Михаил Драпатый. Фото: Telegram Михаила Драпатого

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый встретился с президентом Владимиром Зеленским после подачи рапорта на увольнение. По итогам разговора он получил новое задание от главы государства и продолжает службу.

Об этом сообщил Михаил Драпатый в Telegram во вторник, 3 июня.

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Драпатый остается в строю

После трагических событий на полигоне Михаил Драпатый провел длительную и искреннюю беседу с Президентом Украины. Во время этой встречи он подробно проинформировал Главу государства обо всех известных на то время обстоятельствах трагедии, тщательно изложил, кто именно находился на месте инцидента, кто нес ответственность за личный состав и какие меры должны были быть приняты.

Генерал также объяснил Президенту мотивы своего личного решения, воздерживаясь от публичного раскрытия его содержания. Президент внимательно выслушал, выразил поддержку и призвал сосредоточиться на самом важном — войне, фронте и достижении победы.

В ответ Михаил Драпатый поблагодарил Верховного Главнокомандующего за доверие, общее осознание ответственности и готовность внедрять необходимые изменения, в которых нуждается украинская армия.

"Должны менять культуру внутри войска — культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина", — подчеркнул Драпатый.

После разговора он получил от Президента новые задачи и заявил, что остается в строю — на передовой, там, где, по его словам, может сделать больше всего.

Напомним, что 1 июня российские оккупанты ударили по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

После этого командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил о своем решении уйти в отставку. Он подчеркнул, что этот шаг был сознательным и обдуманным.