Чи лишається Драпатий у війську - що відомо

Михайло Драпатий. Фото: Telegram Михайла Драпатого

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий зустрівся з президентом Володимиром Зеленським після подання рапорту на звільнення. За підсумками розмови він отримав нове завдання від глави держави та продовжує службу.

Про це повідомив Михайло Драпатий у Telegram у вівторок, 3 червня.

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Драпатий залишається у строю

Після трагічних подій на полігоні Михайло Драпатий провів тривалу і щиру бесіду з Президентом України. Під час цієї зустрічі він детально поінформував Главу держави про всі відомі на той час обставини трагедії, ретельно виклав, хто саме знаходився на місці інциденту, хто ніс відповідальність за особовий склад і які заходи мали бути вжиті.

Генерал також пояснив Президенту мотиви свого особистого рішення, утримуючись від публічного розкриття його змісту. Президент уважно вислухав, висловив підтримку та закликав зосередитися на найважливішому — війні, фронті та досягненні перемоги.

У відповідь Михайло Драпатий подякував Верховному Головнокомандувачу за довіру, спільне усвідомлення відповідальності і готовність впроваджувати необхідні зміни, які потребує українська армія.

"Маємо змінювати культуру всередині війська — культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обов’язків, до цінності кожного життя українського воїна", — наголосив Драпатий.

Після розмови він отримав від Президента нові завдання та заявив, що залишається у строю — на передовій, там, де, за його словами, може зробити найбільше.

Нагадаємо, що 1 червня російські окупанти вдарили по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Після цього командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий оголосив про своє рішення піти у відставку. Він підкреслив, що цей крок був свідомим і обдуманим.