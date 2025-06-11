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Главная Армия Драпатый уходит из Сухопутных войск — что заявил напоследок

Драпатый уходит из Сухопутных войск — что заявил напоследок

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 19:46
Михаил Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками ВСУ
Михаил Драпатый. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что заявил Драпатый

Михаил Драпатый завершил свою полугодовую работу в должности командующего Сухопутными войсками. Сейчас он занимает должность командующего Объединенных сил ВСУ.

Итоговое заявление о своей работе в Сухопутных войсках Михаил Драпатый сделал в Telegram в среду, 11 июня.

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Что заявил Драпатый

Драпатый отметил, что уходит с должности со спокойной совестью и надеждой, что все важное и начатое будет продолжено.

"Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему", — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант отметил, что не жалеет ни за один день своей работы, поскольку отдал все, что умел и знал.

По его словам, командование Сухопутных войск только в начале изменений.

"Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы — пересмотрены. Я оставляю не только должность — оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места", — подчеркнул Драпатый.

Он добавил, что это не финал, а переход к следующему этапу.

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Пост Драпатого. Фото: скриншот

Напомним, 1 июня Драпатый заявил, что решил уйти в отставку на фоне трагедии на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины.

Однако 3 июня он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленский, от которого получил новое задание. Стало известно, что Драпатый продолжает службу.

Глава государства назначил Драпатого новым командующим Объединенных сил ВСУ.

война ВСУ Украина армия Михаил Драпатый
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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