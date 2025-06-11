Михаил Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками ВСУ

Михаил Драпатый. Фото: УНИАН

Михаил Драпатый завершил свою полугодовую работу в должности командующего Сухопутными войсками. Сейчас он занимает должность командующего Объединенных сил ВСУ.

Итоговое заявление о своей работе в Сухопутных войсках Михаил Драпатый сделал в Telegram в среду, 11 июня.

Реклама

Читайте также:

Что заявил Драпатый

Драпатый отметил, что уходит с должности со спокойной совестью и надеждой, что все важное и начатое будет продолжено.

"Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему", — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант отметил, что не жалеет ни за один день своей работы, поскольку отдал все, что умел и знал.

По его словам, командование Сухопутных войск только в начале изменений.

"Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы — пересмотрены. Я оставляю не только должность — оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места", — подчеркнул Драпатый.

Он добавил, что это не финал, а переход к следующему этапу.

Пост Драпатого. Фото: скриншот

Напомним, 1 июня Драпатый заявил, что решил уйти в отставку на фоне трагедии на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины.

Однако 3 июня он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленский, от которого получил новое задание. Стало известно, что Драпатый продолжает службу.

Глава государства назначил Драпатого новым командующим Объединенных сил ВСУ.