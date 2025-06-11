Михаил Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками ВСУ

Драпатый уходит из Сухопутных войск — что заявил напоследок
Михаил Драпатый завершил свою полугодовую работу в должности командующего Сухопутными войсками. Сейчас он занимает должность командующего Объединенных сил ВСУ.
Итоговое заявление о своей работе в Сухопутных войсках Михаил Драпатый сделал в Telegram в среду, 11 июня.
Что заявил Драпатый
Драпатый отметил, что уходит с должности со спокойной совестью и надеждой, что все важное и начатое будет продолжено.
"Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему", — подчеркнул он.
Генерал-лейтенант отметил, что не жалеет ни за один день своей работы, поскольку отдал все, что умел и знал.
По его словам, командование Сухопутных войск только в начале изменений.
"Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы — пересмотрены. Я оставляю не только должность — оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места", — подчеркнул Драпатый.
Он добавил, что это не финал, а переход к следующему этапу.
Напомним, 1 июня Драпатый заявил, что решил уйти в отставку на фоне трагедии на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины.
Однако 3 июня он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленский, от которого получил новое задание. Стало известно, что Драпатый продолжает службу.
Глава государства назначил Драпатого новым командующим Объединенных сил ВСУ.
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