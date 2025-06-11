Михайло Драпатий залишив посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ

Михайло Драпатий. Фото: УНІАН

Михайло Драпатий завершив свою піврічну роботу на посаді командувача Сухопутних військ. Наразі він обіймає посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Підсумкову заяву про свою роботу в Сухопутних військах Михайло Драпатий зробив у Telegram у середу, 11 червня.

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Що заявив Драпатий

Драпатий наголосив, що йде з посади зі спокійно совістю та надією, що все важливе та почате буде продовжено.

"Командування Сухопутних військ на момент мого призначення перебувало в стані управлінської стагнації. Працював над тим, щоб зрушити цю систему", — наголосив він.

Генерал-лейтенант зауважив, що не жалкує за жоден день своєї роботи, оскільки віддав все, що вмів та знав.

За його словами, командування Сухопутних військ лише на початку змін.

"Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи — переглянуто. Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця", — наголосив Драпатий.

Він додав, що це не фінал, а перехід до наступного етапу.

Допис Драпатого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 червня Драпатий заявив, що вирішив піти у відставку на тлі трагедії на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські воїни.

Однак 3 червня він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленський, від якого отримав нове завдання. Стало відомо, що Драпатий продовжує службу.

Глава держави призначив Драпатого новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.