Разрешение на призыв военных от 60 лет — Тимошенко призвала изменить предельный возраст мобилизации

Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: скриншот

Народный депутат Юлия Тимошенко в своем обращении раскритиковала новый законопроект о мобилизации в Украине. Она призвала депутатов Верховной Рады внести поправки в закон и увеличить предельный возраст военного призыва.

Об этом сообщила Юлия Тимошенко.

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По словам Тимошенко, в Украине нужно ввести мобилизацию военных старше 60 лет. Она убеждена, что в государстве немало профессиональных военнослужащих, которые могут отправиться на фронт для обороны страны, однако не могут этого сделать из-за возрастных ограничений в мобилизации. Депутат отметила, что следует совершать добровольный военный призыв мужчин от 60 до 65 лет.

"Сейчас нужно другое дело принять, разрешить, а сегодня это запрещено. Позволить военкоматам мобилизовывать профессиональных военных возрастом с 60 до 65 лет, если они добровольно готовы уйти на фронт. Если человек имеет военную подготовку, если он умеет пользоваться оружием, если он физически способен, если он психологически готов по доброй воле уйти, позвольте таким людям идти на фронт", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко подчеркнула, что сейчас в Украине нужно сосредоточиться на создании собственного военно-промышленного комплекса, а не на введении новых правил мобилизации. Депутат назвала, за какие средства его можно создать.

Добавим, политическая партия "Батькивщина" не будет голосовать за новый закон о мобилизации в нынешней редакции.