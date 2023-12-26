Тимошенко відповіла, що варто було б розвивати в країні нардепам замість мобілізації

Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: скриншот

Народна депутатка Юлія Тимошенко розкритикувала новий законопроєкт про мобілізацію. Вона наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу. Депутатка назвала, яким коштом його можна створити.

Про це повідомила Юлія Тимошенко.

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Створення українського ВПК

За словами Юлії Тимошенко, вона чекала не нового законопроєкту про мобілізацію, а розвитку та розбудови українського ВПК. Вона зазначила, що до неї час від часу надходять звернення від підприємств. За словами Тимошенко, в українських винахідників є плани та розробки безпілотників, ракет, іншого технологічного озброєння. Вони просять, як каже депутатка, фінансової підтримки, однак вони не отримують необхідних коштів для створення нової зброї.

"Цих людей не чують, цим людям, цим підприємствам, цим науковцям, винахідникам не фінансують абсолютно ніяких їх втілень в життя, їх розробок в сфері військово-промислового комплексу і вони сьогодні просто ходять по країні не знають, куди їм звертатися. Перше, що ми очікували це закон про створення інноваційного фонду розвитку ВПК для всіх абсолютно винахідників, промисловців, підприємців, будь-якої форми власності, які готові сьогодні озброювати нашу армію", — сказала Тимошенко.

Звідки можна виділити кошти на створення ВПК в Україні

Як вказує Тимошенко, кошти для створення власного ВПК в України є. Їх можна виділити, за її словами, із зарплат посадовців та з запланованого бюджету на погашення українських боргів.

"Для цього потрібно скасувати в бюджеті на 24-й рік підвищення заробітної плати бюрократам всіх рівнів, це буде 22 млрд грн і треба призупинити виплату всіх боргів зовнішніх, внутрішніх по будь-яким зобов'язанням, тому що країна у війні і, якщо на 24-й рік ми призупинимо погашення боргу і обслуговування боргу, ми будемо мати ще 628 млрд грн. Цього достатньо, щоб розгорнути потужне власне військово-промислове виробництво на підприємствах всіх форм власності", — додала Тимошенко.

Депутатка наголосила, що Україна в будь-якому випадку не перевершить у чисельності солдат РФ на фронті і тому потрібно працювати над озброєнням.

Нагадаємо, політична партія "Батьківщина" не голосуватиме за новостворений закон про мобілізацію у нинішній редакції.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців розповів про плани нарощування українського ВПК для виробництва зброї.