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Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію — що сказала Юлія Тимошенко

26 грудня 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію — що сказала Юлія Тимошенко
Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у нинішній редакції. Там вважають, що виправлення є неконституційним.

Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко.

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"Сьогодні вночі до Верховної Ради внесли проєкт закону про мобілізацію. Кажу відразу, що в такому варіанті, як є цей закон, він не розв'язує проблеми, він неефективний і неконституційний. У такому вигляді наша команда за нього голосувати не буде", — каже вона. 

За словами Тимошенко, в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи є необхідністю, але мають проводитися на справедливій основі.

"Мобілізація має бути чесною. А її правила — зрозумілі.
Не можна просто хапати людей і гнати їх в окопи, як це роблять вороги. Тому що ми не вони. Тому що за такого підходу ми точно програємо. Бодай тому, що їх чисельно втричі більше", — уточнила вона.

Вона наголошує на важливості технологічного зміцнення армії країни і виступає за нарощування внутрішнього військово-промислового потенціалу.

У своєму зверненні політик пропонує у 2024 році призупинити виплати всіх державних боргів як внутрішніх, так і зовнішніх, а також відмовитися від підвищення заробітних плат державних службовців.

Натомість вона пропонує інвестувати 650 мільярдів гривень, що звільнилися, у створення потужної національної військово-промислової бази.

"Нам важливо ухвалити законодавство, яке стимулюватиме повноцінний розвиток наукових та технічних інновацій для незалежного створення та випуску озброєнь. Вже існують готові проєкти, вони вимагають фінансового внеску від держави. Наше завданнядотримуватися чіткого, стратегічного та цілеспрямованого підходу до перемоги, уникаючи шляху, який приведе в безвихідь", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українці та експерти обговорюють один перед одним новий законопроєкт про мобілізацію, адже у ньому достатньо сенситивних норм. Своєю чергою, і монобільшість, і банківські установи утримуються від коментарів. А ті, хто й раніше критикував чинну владу, знаходять, що сказати про новий документ у парламенті.

Наприклад, Дмитро Разумков вважає законопроєкт поганим і наводить своє бачення наслідків такої мобілізації.

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