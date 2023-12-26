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Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации — что сказала Юлия Тимошенко

26 декабря 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации — что сказала Юлия Тимошенко
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в нынешней редакции. Там считают, что правки являются неконституционными.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

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"Сегодня ночью в Верховную Раду внесли проект закона о мобилизации. Говорю сразу, что в таком варианте, как есть этот закон он не решает проблемы, он неэффективный и неконституционный. В таком виде наша команда за него голосовать не будет", — говорит она.

По словам Тимошенко, в условиях военного положения мобилизационные меры являются необходимостью, но должны проводиться на справедливой основе.

"Мобилизация должна быть честной. А ее правила — понятны.
Нельзя просто хватать людей и гнать их в окопы, как это делают враги. Потому что мы — не они. Потому что при таком подходе мы точно проигрываем. Хотя бы потому, что их численно втрое больше", — уточнила она. 

Она подчеркивает важность технологического укрепления армии страны и выступает за наращивание внутреннего военно-промышленного потенциала.

В своем обращении политик предлагает в 2024 году приостановить выплаты всех государственных долгов, как внутренних, так и внешних, а также отказаться от повышения заработных плат государственных служащих.

Вместо этого она предлагает инвестировать освободившиеся 650 миллиардов гривен в создание мощной национальной военно-промышленной базы.

"Нам важно принять законодательство, которое будет стимулировать полноценное развитие научных и технических инноваций для независимого создания и выпуска вооружений. Уже существуют готовые проекты, они требуют финансового вклада от государства. Наша задача следовать четкому, стратегическому и целенаправленному подходу к победе, избегая пути, который приведет в тупик", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинцы и эксперты обсуждают друг перед другом новый законопроект о мобилизации, ведь в нем достаточно сенсативных норм. В свою очередь и монобольшинство, и банковские учреждения воздерживаются от комментариев. А те, кто и раньше критиковал действующую власть, находят, что сказать о новом документе в парламенте.

Например, Дмитрий Разумков считает законопроект плохим и приводит свое видение последствий от такой мобилизации. 

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