Тимошенко ответила, что стоило бы развивать в стране нардепам вместо мобилизации

Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: скриншот

Народная депутат Юлия Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации. Она подчеркнула, что сейчас в Украине нужно сосредоточиться на создании собственного военно-промышленного комплекса. Депутатка назвала, за какие средства его можно создать.

Об этом сообщила Юлия Тимошенко.

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Создание украинского ВПК

По словам Юлии Тимошенко, она ждала не нового законопроекта о мобилизации, а развития украинского ВПК. Она отметила, что к ней время от времени поступают обращения от предприятий. По словам Тимошенко, у украинских изобретателей есть планы и разработки беспилотников, ракет, другого технологического вооружения. Они просят, как говорит депутат, финансовой поддержки, однако они не получают необходимых средств для создания нового оружия.

"Этих людей не слышат, этим людям, этим предприятиям, этим ученым, изобретателям не финансируют абсолютно никаких их воплощений в жизнь, их разработок в сфере военно-промышленного комплекса и они сегодня просто ходят по стране не знают, куда им обращаться. Первое, что мы ожидали это закон о создании инновационного фонда развития ВПК для всех абсолютно изобретателей, промышленников, предпринимателей, любой формы собственности, готовых сегодня вооружать нашу армию", — сказала Тимошенко.

Откуда можно выделить средства на создание ВПК в Украине

Как указывает Тимошенко, средства для создания собственного ВПК у Украины есть. Их можно выделить, по ее словам, из зарплат должностных лиц и из запланированного бюджета на погашение украинских долгов.

"Для этого нужно отменить в бюджете на 24-й год повышение заработной платы бюрократам всех уровней, это будет 22 млрд грн и надо приостановить выплату всех внешних долгов, внутренних по любым обязательствам, потому что страна в войне и, если на 24-й год мы приостановим погашение долга и обслуживание долга, у нас будет еще 628 млрд грн. Этого достаточно, чтобы развернуть мощное собственное военно-промышленное производство на предприятиях всех форм собственности", — добавила Тимошенко.

Депутат подчеркнула, что Украина в любом случае не превзойдет в численности солдат РФ на фронте и поэтому нужно работать над вооружением.

Напомним, политическая партия "Батькивщина" не будет голосовать за новый закон о мобилизации в нынешней редакции.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам рассказал о планах наращивания украинского ВПК для производства оружия.