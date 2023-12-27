Дозвіл на призов військових від 60 років — Тимошенко закликала змінити граничний вік мобілізації

Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: скриншот

Народна депутатка Юлія Тимошенко у своєму зверненні розкритикувала новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. Вона закликала депутатів Верховної Ради внести правки до закону та збільшити граничний вік військового призову.

Про це повідомила Юлія Тимошенко.

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За словами Тимошенко, в Україні потрібно запровадити мобілізацію військових, що старші за 60 років. Вона переконана, що в державі чимало професійних військовослужбовців, які можуть вирушити на фронт для оборони країни, однак не можуть цього зробити через вікові обмеження в мобілізації. Депутатка зазначила, що варто здійснювати добровільний військовий призов чоловіків від 60 до 65 років.

"Зараз треба іншу річ прийняти, дозволити, а сьогодні це заборонено. Дозволити військкоматам мобілізовувати професійних військових віком з 60 до 65 років якщо вони добровільно готові піти на фронт. Якщо людина має воєнну підготовку, якщо вона вміє користатися зброєю, якщо вона фізично здатна, якщо вона психологічно готова за доброю волею піти, дозвольте таким людям іти на фронт", — наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу, а не на запровадженні нових правил мобілізації. Депутатка назвала, яким коштом його можна створити.

Додамо, політична партія "Батьківщина" не голосуватиме за новостворений закон про мобілізацію у нинішній редакції.