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Главная Армия Долгожданный ремонт уничтожила атака РФ — винничанин об обстреле

Долгожданный ремонт уничтожила атака РФ — винничанин об обстреле

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:57
Обстрел Винницы 16 июля - местный рассказал о разрушении дома
Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Суспільне Вінниця

В ночь на среду, 16 июля, российские войска обстреляли Винницу. В результате удара был разрушен частный дом. Владелец Сергей рассказал журналистам, как много для него значило это жилье.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Владелец дома, Сергей, рассказал, что в течение двух десятилетий собирал средства на обновление жилья. Ремонт завершили совсем недавно, и даже не успели установить мебель.

"20 лет собирал на ремонт. Хорошо, что никого не было в доме", — прокомментировал мужчина.

По его словам, в момент удара в доме никто не находился, что позволило избежать жертв.

Взрывом полностью разрушено здание, в котором Сергей планировал начать новую жизнь после длительной подготовки.

Напомним, что утром 16 июля российские войска нанесли один из самых мощных ударов по территории Винницкой области за все время полномасштабной войны.

В результате атаки были поражены гражданские предприятия, которые не связаны с объектами военного назначения. Осколками и взрывной волной также повреждены окружающие жилые дома - пострадали обычные жители области.

взрыв Винница обстрелы война в Украине разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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