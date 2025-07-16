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Головна Армія Довгоочікуваний ремонт знищила атака РФ — вінничанин про обстріл

Довгоочікуваний ремонт знищила атака РФ — вінничанин про обстріл

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:57
Обстріл Вінниці 16 липня - місцевий розповів про руйнування будинку
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Суспільне Вінниця

У ніч на середу, 16 липня, російські війська обстріляли Вінницю. Внаслідок удару було зруйновано приватний будинок. Власник Сергій розповів журналістам, як багато для нього значило це помешкання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Власник оселі, Сергій, розповів, що протягом двох десятиліть збирав кошти на оновлення житла. Ремонт завершили зовсім нещодавно, і навіть не встигли встановити меблі.

"20 років збирав на ремонт. Добре, що нікого не було в будинку", — прокоментував чоловік.

За його словами, у момент удару в будинку ніхто не перебував, що дозволило уникнути жертв.

Вибухом повністю зруйновано будівлю, у якій Сергій планував розпочати нове життя після тривалої підготовки.

Нагадаємо, що вранці 16 липня російські війська завдали одного з найпотужніших ударів по території Вінницької області за весь час повномасштабної війни.

У результаті атаки було уражено цивільні підприємства, які не пов’язані з об’єктами військового призначення. Осколками та вибуховою хвилею також пошкоджено навколишні житлові будинки — постраждали звичайні мешканці області.

вибух Вінниця обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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