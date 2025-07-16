Обстріл Вінниці 16 липня - місцевий розповів про руйнування будинку

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Суспільне Вінниця

У ніч на середу, 16 липня, російські війська обстріляли Вінницю. Внаслідок удару було зруйновано приватний будинок. Власник Сергій розповів журналістам, як багато для нього значило це помешкання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Російська ракета знищила будинок

Власник оселі, Сергій, розповів, що протягом двох десятиліть збирав кошти на оновлення житла. Ремонт завершили зовсім нещодавно, і навіть не встигли встановити меблі.

"20 років збирав на ремонт. Добре, що нікого не було в будинку", — прокоментував чоловік.

За його словами, у момент удару в будинку ніхто не перебував, що дозволило уникнути жертв.

Вибухом повністю зруйновано будівлю, у якій Сергій планував розпочати нове життя після тривалої підготовки.

Нагадаємо, що вранці 16 липня російські війська завдали одного з найпотужніших ударів по території Вінницької області за весь час повномасштабної війни.

У результаті атаки було уражено цивільні підприємства, які не пов’язані з об’єктами військового призначення. Осколками та вибуховою хвилею також пошкоджено навколишні житлові будинки — постраждали звичайні мешканці області.