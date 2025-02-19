По словам Трампа, финансовую помощь Украине придется вернуть, или объяснить трату денег

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая на брифинге перед журналистами президент США Дональд Трамп заявил о возвращении выделенных Украине средств, которые предоставляла администрация Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома назвал приблизительную сумму, которую США выделили Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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По словам Трампа, он не может назвать точную сумму выделенных финансов, но это "примерно 300-350 миллиардов долларов". Глава Белого дома заявил, что эти деньги придется вернуть, или объяснить на что они пошли.

"Я не видел ни одного отчета о расходовании этих денег. Даже Зеленский сказал, что не знает куда делась половина из них", — заявил Трамп.

Кроме того, он отметил, что "решил проблему с НАТО". Он имел в виду, что европейские страны стали делать значительные взносы в фонд НАТО после критики со стороны Трампа.

"Раньше США платили деньги финансируя НАТО вместо европейских стран, а те за счет нас торговали", — заявил президент США.

Ранее Дональд Трамп во время брифинга с журналистами, назвал своего предшественника Джо Байдена некомпетентным чиновником. Он также сказал несколько слов о разговоре с Путиным.

Также на брифинге для прессы президент США Дональд Трамп странно ответил на вопрос журналистки, а именно: как он собирается противостоять попыткам России установить в Украине марионеточную власть. Трамп по сути ответил вообще не об этом.