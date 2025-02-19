За словами Трампа, фінансову допомогу Україні доведеться повернути, або пояснити витрату грошей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи на брифінгу перед журналістами президент США Дональд Трамп заявив про повернення виділених Україні коштів, які надавала адміністрація Джо Байдена. Нинішній голова Білого дому назвав приблизну суму, яку США виділили Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Скільки грошей взяла Україна у США

За словами Трампа, він не може назвати точну суму виділених фінансів, але це "приблизно 300-350 мільярдів доларів". Голова Білого дому заявив, що ці гроші доведеться повернути, або пояснити на що вони пішли.

"Я не бачив жодного звіту про витрати цих грошей. Навіть зеленський сказав, що не знає куди поділась половина з них", — заявив Трамп.

Крім того, він зазначив, що "вирішив проблему з НАТО". Він мав на увазі, що європейські країни стали робити значні внески в фонд НАТО після критики з боку Трампа.

"Раніше США платили гроші фінансуючи НАТО замість європейських країн, а ті за рахунок нас торгували", — заявив президент США.

Раніше Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами, назвав свого попередника Джо Байдена некомпетентним посадовцем. Він також сказав декілька слів про розмову з Путіним.

Також на брифінгу для преси президент США Дональд Трамп дивно відповів на питання журналістки, а саме: як він збирається протистояти спробам Росії встановити в Україні маріонеткову владу. Трамп по суті відповів взагалі не про це.