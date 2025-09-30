Война в Украине — россияне дронами обстреливают гражданских на юге

Российский оккупант управляет дроном. Фото: росСМИ

Российские войска обстреливают гражданских в южных регионах FPV-дронами. Ежедневно фиксируется до 45 вражеских атак.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы южных регионов

Волошин рассказал, что только на Херсонщине ежедневно фиксируют 15-20 попыток атак россиян. Еще до 25 ударов приходится на Запорожское направление — Гуляйпольское и Ореховское.

По словам спикера, постоянно под вражеским прицелом находятся также громады Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Россияне используют район возле Запорожской АЭС как полигон для обучения операторов дронов, превращая гражданских в "живые мишени".

"Юг характеризуется тем, что враг наносит удары и осуществляет обстрелы больше мирных и прифронтовых населенных пунктов", — отметил военный.

Напомним, в течение последних суток россияне массированно атаковали Запорожскую область. Под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов.

Кроме того, 29 сентября оккупанты дронами ударили по Днепропетровской области. Один человек получил ранения, также начались пожары.