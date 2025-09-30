Відео
Головна Армія До 45 атак щодня — РФ б'є FPV-дронами по цивільних на півдні

До 45 атак щодня — РФ б'є FPV-дронами по цивільних на півдні

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 15:59
Війна в Україні — росіяни дронами обстрілюють цивільних на півдні
Російський окупант керує дроном. Фото: росЗМІ

Російські війська обстрілюють цивільних у південних регіонах FPV-дронами. Щодня фіксується до 45 ворожих атак.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE 30 вересня. 

Обстріли південних регіонів

Волошин розповів, що лише на Херсонщині щодня фіксують 15-20 спроб атак росіян. Ще до 25 ударів припадає на Запорізький напрямок — Гуляйпільський та Оріхівський.

За словами речника, постійно під ворожим прицілом перебувають також громади Нікополя та Марганця у Дніпропетровській області. Росіяни використовують район біля Запорізької АЕС як полігон для навчання операторів дронів, перетворюючи цивільних на "живі мішені".

"Південь характеризується тим, що ворог завдає ударів і здійснює обстріли більше мирних і прифронтових населених пунктів", — зазначив військовий.

Нагадаємо, протягом останньої доби росіяни масовано атакували Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинились 14 населених пунктів. 

Крім того, 29 вересня окупанти дронами вдарили по Дніпропетровській області. Один чоловік отримав поранення, також розпочалися пожежі. 

Запорізька область обстріли Херсонська область війна в Україні Росія FPV-дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
