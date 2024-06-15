Вернулись, чтобы стать на военный учет, и попали в ловушку — Вениславский

Член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина / Виталий Носач

Возвращение в Украину превратилось в ловушку для желающих встать на военный учет. Граждане Украины, вернувшиеся из-за границы для визита в ТЦК, сейчас не могут ни выехать обратно в свои семьи, ни стать на военный учет.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп Федор Вениславский в интервью Radio NV в субботу, 15 июня.

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В чем парадоксальность ситуации

"Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись в Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине стать на воинский учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства. Эту проблему мы на комитете обсуждали, мы сейчас готовим соответствующее обращение в Кабинет министров Украины, в Министерство внутренних дел, Министерство обороны, потому что эта проблема требует решения", — заявил Вениславский.

По словам нардепа, несколько десятков мужчин обратились к нему лично именно с этой проблемой.

Требование стать на воинский учет до 16 июня

Согласно постановлению Кабмина № 563 от 16 мая, украинские мужчины, которых официально сняли с воинского учета из-за выезда за границу на срок более трех месяцев, должны вновь стать на воинский учет до 16 июня. Для этого они должны лично приехать в Украину и явиться в ТЦК, орган СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов, и снова стать на воинский учет.

Речь только о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые перед выездом за границу на постоянное место жительства ранее лично обращались в ТЦК с соответствующими и снялись с воинского учета.

Что касается тех, кто выехал за границу, но не снялся с воинского учета по такой официальной процедуре, они смогут обновить свои данные дистанционно в соответствии с законом о мобилизации от 18 июня:

через систему Резерв+, выполняющую функции электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста;

через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

Напомним, ранее Вениславский рассказывал, что делать предприятиям, не успевшим забронировать работников.

Также, по словам нардепа, никаких оснований для увеличения срока обновления военно-учетных данных нет.

Ранее Вениславский заявлял, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев: такие полномочия есть только у полиции.